На Урале овчарка изуродовала 4-летнего мальчика и покусала 12-летнюю девочку

В Нижней Салде собака напала на двоих детей. Об этом стало известно из группы во «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил». По данным паблика, инцидент произошел на улице Ломоносова. У гаражей собака напала на девочку 12 лет, а затем во дворе дома – на четырехлетнего мальчика, который бегал по поляне. Неожиданно появился крупный пес, который сбил ребенка с ног и начал грызть его лицо. Подбежавший дед с трудом отогнал собаку. Прибывшие на место полицейские начали стрелять в агрессивное животное, но псу удалось скрыться, пишет сообщество во «ВКонтакте».

В паблике уточняют, что мальчику наложили 38 швов, а также ставят уколы от столбняка и бешенства. По предварительной информации, у ребенка прокушена носовая перегородка, рана от зубов рядом с глазом вызвала воспаление конъюнктивы. Пострадавшей школьнице также накладывали швы на лице.

В прокуратуре по Свердловской области подтвердили факт нападения животного на детей. «Прокуратура города Нижней Салды организовала проверку по факту получения травм детьми. По предварительной информации, 10 августа днем на девочку 2007 года рождения напала собака на территории гаражного кооператива, у ребенка укушенная рана лица. Через некоторое время эта же собака напала на мальчика 2015 года рождения, это произошло у третьего подъезда дома № 15 по улице Ломоносова. Были вызваны сотрудники полиции и участковый уполномоченный, который пытался застрелить животное, но оно скрылось. Было установлено, что девочка во дворе дома играла с дворовой собакой, к ним подошла овчарка, затем девочка пошла в гараж к родственникам, где на нее и напала овчарка», – сообщила «Новому Дню» помощник прокурора Нижней Салды.

Нижняя Салда, служба информации

Нижняя Салда. Другие новости 13.08.19

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