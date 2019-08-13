В Екатеринбурге закрыли проспект Космонавтов ради строительства трамвайной линии

На выезде с Уралмаша на две недели закрывается движение по проспекту Космонавтов. Дорога будет перекрыта на участке от дома № 204 по проспекту Космонавтов до дома № 30 по улице Березовской. Ограничения продлятся до 25 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

На этом участке проводятся работы по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии. Подрядчиком выступает АО «Свердловскавтодор».

Напомним, что новая трамвайная ветка свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Строительство линии должно завершиться к концу 2020 года. Финансируют проект областной бюджет и частный инвестор – УГМК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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