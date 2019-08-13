Жители Академического отметят День физкультурника, соревнуясь в поднятии гирь

В Академическом микрорайоне по традиции в День физкультурника, который отмечается 14 августа, подведут итоги летней спартакиады. Спортивный праздник начнется в 20:00 на межшкольном стадионе во втором квартале. Жители смогут принять участие в массовой разминке, поиграть в футбол и волейбол. Также организаторы запланировали семейную эстафету на разные дистанции: 150 метров для папы, 100 метров для мамы и 50 метров для ребенка. Изюминкой станут соревнования по гиревому спорту. Мужчины будут соперничать в поднятии 16-килограмой гири одной рукой. Также на празднике наградят призеров летних турниров по футболу, волейболу и настольному теннису.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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