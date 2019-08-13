В Свердловской области водитель за рулем чужой машины вылетел в кювет с трассы и погиб

Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства смертельной аварии на автодороге Верхняя Синячиха – Ирбит, которая случилась вчера днем. «Лада Гранта» с тремя пассажирами вылетела с трассы в кювет и опрокинулась. 22-летний водитель получил тяжелые травмы. Молодого человека доставили в реанимационное отделение Алапаевской горбольницы, где он скончался. Остальные пассажиры не пострадали.

Как установили сотрудники ГИБДД, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением машины. Впоследствии выяснилось, что парень был без прав, а «Лада Гранта» принадлежала пассажирке, которая находилась в салоне автомобиля. Владелица легковушки рассказала, что знала об отсутствии прав у молодого человека, но не придала этому значения и позволила тому сесть за руль.

Теперь в отношении женщины возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, ей грозит штраф в 30 тысяч рублей. По факту ДТП продолжается проверка.

Алапаевск, служба информации РИА «Новый День»

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