В Первоуральске и Каменском районе сменились прокуроры

Кадровые перестановки произошли сегодня в прокуратуре Свердловской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, прокурора Первоуральска Андрея Калинина, занимавшего эту должность, переводят на должность старшего помощника прокурора Свердловской области на надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму.
Новым прокурором Первоуральска стал Владимир Курочкин, который ранее занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области.
Прокурором Каменского района назначен Константин Низовцев, который с 2014 года возглавлял прокуратуру Гаринского района. Его предшественник Игорь Переходенко назначен в Тавдинскую городскую прокуратуру.
Первоуральск, Каменск-Уральский, служба информации
Первоуральск, Каменск-Уральский. Другие новости 13.08.19
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