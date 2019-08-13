Тюменец сутки выжидал в палатке, чтобы убить свердловских родственников

Сыщики уголовного розыска и их коллеги из Следственного комитета раскрыли убийство супружеской пары и покушение на жизнь их дочери, совершенные в селе Тимофеево Слободо-Туринского района.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, первым делом после обнаружения тел погибших сыщики отработали связи погибших людей, в том числе родственные. В поле их зрения попал родной брат убитого мужчины, судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия. Полиция под конвоем доставила его из Тюмени, где он живет постоянно, в Свердловскую область. Долгое время мужчина не признавался и утверждал, что своего дома не покидал. Но потом сотрудники полиции нашли похищенную машину убитого с ДНК задержанного и предполагаемое орудие преступления – самодельный пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова. Эти и другие улики позволили разоблачить преступника.

«К убийству он готовился давно и тщательно, – рассказал полковник Горелых. – Накануне криминальной разборки он остановился в палатке, которая была обнаружена в нескольких километрах от дома убитых. В этой палатке он целые сутки выжидал подходящего момента, зная, что пойдет убивать. Кроме того, полицейские нашли важного свидетеля, который увозил и привозил подозреваемого в эпицентр вышеупомянутых событий».

В СУ СКР добавляют, что тела убитых супругов были найдены в частном жилом доме по улице Черемушки в селе Тимофеево. Их дочь 1998 года рождения была доставлена в больницу, ее все еще лечат. Когда подозреваемого задержали, его допросили с помощью полиграфа. Результаты допроса показали его возможную причастность к преступлению.

Задержанному предъявлено обвинение сразу по четырем статьям УК РФ. Он заключен под стражу. Допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз, в частности, судебная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Слободо-Туринский район, служба информации

Тюмень, Слободо-Туринский район. Другие новости 13.08.19

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