У «Карнавала» две машины сбили женщину, танцевавшую на проезжей части

Минувшей ночью на улице Бебеля произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, она шла по проезжей части. На улице было темно, а на ее одежде не было световозвращающих элементов, и водитель Chevrolet не увидел и сбил ее.

От удара тело вылетело на встречную полосу движения, по которой ехала Kia – водитель также не успел среагировать, проехав по пешеходу. Женщина скончалась до приезда врачей от полученных травм. Личность ее пока не установлена, однако в соцсетях пишут, что она могла быть в неадекватном состоянии, очевидцы рассказывают, что перед аварией она танцевала на проезжей части.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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