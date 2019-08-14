Интернет вещей на пороге – холодильники, телевизоры, медиаплееры и даже выключатели объединяются в одну сеть (ФОТО, ВИДЕО)

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (входит в ITM Холдинг) представляет жителям региона свои новые IT-проекты, которые находятся в завершающей стадии разработки. Развитие системы беспроводных сетей для больших квартир, объединение всей домашней цифровой сети в едином интерфейсе личного кабинета – фактически это движение в сторону создания по-настоящему «умного» дома. О подробностях данных проектов в интервью агентству рассказал директор проекта «Платформа управления потребительскими свойствами ИТ-сервисов» ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Антон Мамаев.

Домашняя цифровая сеть «Планеты»

По его словам, времена, когда в доме был один персональный компьютер, подключенный к интернету, уходят в прошлое. Интернет вещей становится реальностью: холодильник, телевизоры, медиаплееры, приборы учета и даже выключатели света интегрируются в домашнюю цифровую сеть.

Так что сегодня задача «Планеты» – обеспечить цифровую среду для сервисов, которые холдинг предоставляет клиентам: интернет, телевидение, телефония, видеонаблюдение и так далее. Систему надежную, легкую в управлении и понятную любому рядовому пользователю. Можно сказать, персонального инженера, который может взять и настроить цифровую персональную сеть профессионально и с гарантией качества для каждого.

Екатеринбург, служба информации

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