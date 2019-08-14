В зоопарке нянька-мангуст вывела к людям четырех воспитанников (ФОТО)

Детеныши полосатых мангустов, которые родились в екатеринбургском зоопарке, немного подросли и теперь начали покидать укрытие.

Как рассказали РИА «Новый День» в зоопарке, это первый выводок мангустов, родившихся в нашем городе. Взрослых животных в семье трое – самки Верта и Лавина и самец Моня. Месяц назад Верта принесла четырех детенышей.

В зоопарке пояснили, что новорожденные мангусты весят всего около 30-40 граммов и первые несколько недель проводят в укрытии. Пока родители кормятся, в убежище с детьми остается «нянька». В природе дети даже от разных самок держатся вместе, и кормят детенышей молоком не обязательно их матери. Такое «коммунальное» воспитание позволяет даже молодым неопытным самкам принимать участие в размножении.

Когда детенышам исполняется месяц, они весят примерно 250 г и начинают активно выходить из убежища вместе со взрослыми. Родители и нянька-наставник учат их искать корм, играют и охраняют молодых. Интересно, что такая связь обеспечивает передачу традиций «от учителя к ученику». В природе замечено, что если наставник предпочитал раскалывать яйца птиц, разбивая их о камни, то повзрослевший ученик будет использовать тот же метод. Если же учитель разгрызал пищу с твердой оболочкой зубами, то и подопечный будет делать так же.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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