В уральском поселке снимут фильм с участием Михаила Ефремова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов и другие знаменитые российские актеры около месяца проведут в свердловском поселке Лосином. Здесь будут проходить съемки нового художественного фильма уральского режиссера Кирилла Котельникова. Об этом рассказал редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков на своей странице в фейсбуке.

О подготовке к съемкам стало известно из письма фонда поддержки регионального кино «Кинопровинция», которое вчера получила глава поселка Юлия Хрушкова. В картине под названием «Далекая пристань» кроме Михаила Ефремова также сыграют актеры Владимир Зайцев, Борис Каморзин, Ольга Тумайкина и другие. Съемки фильма на территории Лосиного пройдут с 25 августа по 23 сентября.

«Для съемок задействованы семь адресов, в том числе столовая «Ромашка», жилой объект в Безречном, пруд в Солнечном, магазин «Продукты» на Советской. Время работы творческой группы расписано на 15 дней четко по часам – утренним, дневным и даже ночным.

Часть ленты (посвященной современным реалиям с политическими конфликтами и выборными интригами) будет отснята в Екатеринбурге, но основная – в Лосином. Географический выбор Кирилла Котельникова неслучаен: в Безречном находится его родовая дача, и режиссер прекрасно знает здешние места», – сообщил Сергей Стуков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

Свердловских предпринимателей научат создавать успешные франшизы. / Водителя, устроившего смертельное ДТП на Малышева, отправили на два месяца в СИЗО. / В зоопарке нянька-мангуст вывела к людям четырех воспитанников (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»