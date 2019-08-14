Спустившись в метро, екатеринбуржцы услышали камерный оркестр (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром на станции «Площадь 1905 года» екатеринбургского метро заиграла живая музыка.

Менуэт в метро

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с 10:30 до 11:30 в подземке играли солисты камерного оркестра В-А-С-Н Creative Quartet. Они исполнили оригинальные аранжировки классических музыкальных произведений, а также фрагменты саундтреков из популярных кинофильмов и сериалов, в том числе «Пираты Карибского моря» и «Игра престолов».

Как горожане реагировали на камерную музыку под землей – смотрите на нашем видео.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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