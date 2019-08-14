Куратор Первоуральска от ПНТЗ ушел в отставку

Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «ПНТЗ» Александр Ханин сегодня объявил, что покидает свой пост.

«Первоуральск ждут перемены, трансформация городской среды и сознания жителей. На сегодня моя модель для Первоуральска устарела», – написал Ханин на своей странице в соцсети и поблагодарил всех, с кем ему довелось работать.

В комментариях он также добавил, что пока планирует отдых, а будущие рабочие планы раскрывать не стал.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 14.08.19

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