В Верх-Нейвинске проверят, почему из трубы завода пошел оранжево-черный дым

Невьянская прокуратура начала проверку по сообщению некоторых СМИ о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в поселке Верх-Нейвинский.

По предварительной информации, вчера филиал «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» менял фильтровальные рукава на рукавном фильтре. Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению правил и нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Аварийной ситуации на предприятии не было. Появление рыжего дыма из трубы металлургического цеха филиала ПСЦМ связано с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме. На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла, дым приобрел «нормальный» цвет в течение нескольких минут», – прокомментировали в администрации «Производства сплавов цветных металлов».

Верх-Нейвинск, служба информации

Верх-Нейвинск. Другие новости 14.08.19

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