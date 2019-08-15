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Четверг, 15 августа 2019, 06:53 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург накрыло туманом, задерживаются рейсы (ФОТО)

Утром на Екатеринбург опустился сильный туман. Как сообщают жители, погодное явление наблюдается во всех районах города. Видимость на 8 утра составляет примерно 300 метров. В аэропорту Кольцово на вылет задержаны пять рейсов, в том числе в Прагу и Тель-Авив.

Свердловская Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение для водителей и пешеходов. Всех просят быть предельно внимательными на дорогах.

«Водителям быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями, а также не забывать включать ближний свет фар. Пешеходам, в свою очередь, проявлять осмотрительность – не перебегать проезжую часть и следить за детьми», – советуют в ГИБДД.

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