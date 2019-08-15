Дважды ударивший гвардейца уралец получил два с лишним года строгого режима

Карпинский городской суд вынес приговор местному жителю Сергею Карелину, который дважды ударил сотрудника Росгвардии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел еще 12 октября 2018 года. Мужчина не платил алименты на содержание ребенка. К нему домой в связи с этим явились судебные приставы. Однако алиментщик был пьян, грубил и мешал их работе, поэтому приставы позвали на помощь сотрудников Росгвардии.

Прибывшие по вызову гвардейцы призвали дебошира к порядку. В ответ на это Карелин дважды ударил одного из них кулаком по голове. Суд назначил Сергею Карелину наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 15.08.19

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