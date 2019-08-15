На Урале нашли убийцу мужчины, чей скелет случайно выкопали в огороде (ФОТО)

Свердловские следователи нашли подозреваемого в убийстве, которое случилось семь лет назад.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СК, в июне этого года житель села Сылва Шалинского района обнаружил на своем приусадебном участке скелетированные останки человека. Страшную находку хозяин сделал, когда после покупки участка сносил старые постройки. Правоохранители установили, что скелет принадлежал местному жителю. По всем признакам мужчина погиб насильственной смертью. Следственным отделом по Первоуральску было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Во время расследования криминалисты получили информацию, что к преступлению причастен 28-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-46. Подозреваемый написал явку с повинной и во время допроса дал признательные показания, описав, как произошло убийство.

Мужчина рассказал, что в конце февраля 2012 года он работал на ферме разнорабочим вместе со своим 31-летним знакомым. В один из вечеров оба работника напились и поссорились. Подозреваемый не стерпел оскорблений и несколько раз ударил обидчика ножом. Ранения были смертельными. Чтобы скрыть убийство приятеля, мужчина вскрыл полы уличного туалета, спрятал внутри тело и положил доски обратно. Также он избавился от ножа.

Летом 2015 года мужчина снова гостил у хозяина фермы. Будучи пьяным, он проболтался о совершенном убийстве. Протрезвев, он решил перепрятать тело убитого приятеля. Он снова вскрыл туалетную яму, достал оттуда часть останков, которые смог найти, положил кости в мешок и закопал их на том же участке по улице Береговой.

Найденные фрагменты скелета были направлены для проведения нескольких экспертиз. В том числе криминалисты устанавливали личность по фотосовмещению с обнаруженным черепом. Кроме того, при осмотре места убийства следователи с помощью современных методов обнаружили на стене комнаты брызги крови. Генетическая экспертиза установила, что это кровь погибшего. Также по уголовному делу были допрошены несколько свидетелей. Расследование дела и сбор доказательства продолжается, добавили в СК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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