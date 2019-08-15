В Михайловске люди все лето живут без воды – власти начали решать проблему только после визита прокуратуры (ВИДЕО)

Жители микрорайона Уфимка в городе Михайловске три месяца живут практически без холодной воды. Вода появляется в домах только ночью, тонкой струйкой из-под крана, но пить ее нельзя – в ней плавают белые черви. В этой же части города находятся школа и детский сад. Жильцы неоднократно обращались в местный Водоканал и администрацию с просьбой решить проблему. Не дождавшись ответных действий, люди обратились в прокуратуру. После начала проверки местные коммунальщики обнаружили утечку на сетях. Власти заверяют, что после ремонта вода у людей появится.

Люди все лето живут без воды

По словам жителей Уфимки, летом в их домах нет горячей воды, а холодная пропала в мае. «Сначала не было напора, потом побежала мутная вода, с грязью. Теперь в ней завелись черви. Два дня назад мы хотели сдать пробы в санэпидемстанцию, но там их не приняли. По правилам, специалисты должны самостоятельно делать забор воды. Но вот совпадение, со вчерашнего дня у нас вообще отключили воду. На подъезде появилось объявление, хотя раньше Водоканал никогда не предупреждал жильцов об отключениях», – рассказала РИА «Новый День» местная жительница Татьяна (она попросила не называть ее фамилию).

Руслан Гайнанов, проживающий в этом же доме, говорил о проблеме на приеме у главы Михайловска Михаила Петухова. В мэрии заявили, что водоснабжение микрорайона наладится в июле – для этого пробурили вторую скважину и поставили новый насос. Но наступил август, а люди не заметили никаких улучшений.

«Напор воды слабый, она доходит только до первого-второго этажей. Сейчас мы или покупаем воду в магазинах, или берем ее на колонке. Только там та же вода с червями. Особенно беспокойство вызывает детсад, который до сих пор работает. Лучше его закрыть, прежде чем дети заболеют какой-нибудь инфекций», – заявил собеседник агентства.

Жильцы написали коллективную жалобу в прокуратуру Нижнесергинского района. Как выяснил «Новый День», проверка по заявлению уже проводится.

«Обращение жителей Михайловска поступило 5 августа. По закону, проверочные мероприятия проводятся в течение 30 дней. Сотрудники прокуратуры дважды выезжали на место. Первый раз вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проводилось обследование детского сада и школы (находятся в одном здании, – прим. ред.). Там был проведен забор проб. По предварительным результатам анализов, в образовательных учреждениях вода надлежащего качества. Также проходила проверка производственного контроля в помещениях для приготовления пищи, где тоже не выявлено нарушений. Кроме того, сотрудники прокуратуры проверили, были ли в 2019 году факты обращений в больницу детей с пищевыми отравлениями. Таких фактов не выявлено», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном органе также отметили, что с жалобой на слабый напор воды обратились только жильцы пятиэтажного дома в Уфимке (это самое высокое здание в микрорайоне, остальные дома не выше трех этажей).

«В этой части проверка проводится. Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Михайловского МО и МУП «Водоканал» по обеспечению коммунальной услуги. Также будет дана оценка качеству воды, поступающей в жилые дома», – уточнили в прокуратуре.

Глава Михайловска Михаил Петухов в беседе с корреспондентом «Нового Дня» заверил, что холодная вода поступит в дома сегодня.

«Вчера нашли утечку на сетях, сегодня там ведутся работы по замене сетей. Нужно заменить 80 метров труб. Для этого вызывали специализированную организацию, так как утечка обнаружена в болотистой местности. Сегодня вода должна появиться в жилых домах. В детском саду и в школе вода есть, и она хорошего качества», – прокомментировал градоначальник.

На вопрос, почему проблема с отсутствием воды в микрорайоне решается только сейчас, Михаил Петухов заявил, что работники долго не могли найти причину.

Добавим, что сегодня жильцам пятиэтажного дома воду действительно дали. Но люди снова недовольны ее качеством. «Вода ржавая и черви в ней все также присутствуют. Скорее всего, эта та вода, которая успела наполниться в баке водонапорной башни за двое суток, когда было отключение», – сообщил Руслан Гайнанов.

Михайловск, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Михайловск, Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

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