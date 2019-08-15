На Урале начал работу суперБелАЗ грузоподъемностью 240 тонн: будет вскрывать СКМ (ФОТО)

На Качканарском горно-обогатительном комбинате (компания ЕВРАЗ) завершилась сборка первого в Свердловской области БелАЗа грузоподъемностью 240 тонн. В торжественной обстановке машину приняли в эксплуатацию и отправили на работу в карьер.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ), в мероприятии приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, руководители и работники комбината. «Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года – на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения, – отметил Алексей Кушнарев. – До конца года на линию выйдут еще два подобных самосвала и экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров».

Машина изготовлена по индивидуальным техническим требованиям ЕВРАЗ КГОКа, дополнительно для удобства и безопасности установлена диагональная лестница. Каждый БелАЗ сначала обкатывают на заводе-изготовителе, затем разбирают и отправляют в Качканар на шести платформах. Здесь его снова собирают, обкатывают, регулируют все системы. БЕЛАЗ-75313 – это техника, которая способна эффективно работать в сложнейших климатических и технических условиях. Машина оснащена трансмиссией переменного тока, дизельным 16-цилиндровым двигателем. Мощность самосвала – 2500 лошадиных сил. Вес одного колеса – 5 тонн, диаметр – 3,5 метра. На машине установлена автоматическая система пожаротушения, контроль заправки топлива, система телеметрического давления в шинах, – отметили в пресс-службе КГОКа.

Специально для передвижения большегрузных БелАЗов на Качканарском комбинате построили автодороги шириной более 20 метров, приобрели обслуживающее оборудование и технику: тягач-буксировщик, два автогрейдера, пять бульдозеров тяжелого класса. Построили бокс и автомойку для проведения технического обслуживания крупногабаритных машин. Ранее на ЕВРАЗ КГОКе использовались БелАЗы грузоподъемностью 130 тонн.

Стоит отметить, что проектные работы по запуску стратегического проекта – Собственно-Качканарского месторождения идут согласно запланированным параметрам. Пока на комбинате видят лишь одно препятствие, которое способно помешать разработке месторождения – это позиция представителей общины Шад Тчуп Линг, которые позиционируют себя как последователи одного из направления буддизма.

Напомним, община, осуществив самозахват земли, строит на горе Качканар свой так называемый монастырь. Здесь же, практически под строениями Шад Тчуп Линг, находится месторождение титаномагнетитовых руд, право (и обязанность) на разработку которых имеет Качканарский ГОК. Представители государственных властей не раз информировали представителей общины о необходимости покинуть территорию будущих разработок (находиться там будет попросту небезопасно), но ее лидер самоназванный буддийский лама Санье Тензин Докшит (Михаил Санников) вот уже несколько лет игнорирует решения судов, призывы региональных органов власти, требования судебных приставов.

Свердловское руководство, учитывая общественный резонанс, вызванный противостоянием горняков с Докшитом, также попыталось договориться с неуступчивым самогуру. Еще в 2014 году была создана правительственная комиссия, но регулярные заседания с участием региональных чиновников представителей ЕВРАЗа и общины Шад Тчуп Линг ни к чему не привели.

Между тем конфликтную ситуацию представителям местных СМИ прокомментировал гендиректор одного из крупнейших качканарских предприятий – завода «Металлист» Раис Гарифуллин. По мнению промышленника, члены общины должны руководствоваться как законом, который должен быть равен для всех, так и интересами жителей Качканара, благосостояние которых напрямую зависит от эффективности работы ГОКа.

«Город не может существовать без ЕВРАЗ КГОКа, поскольку он (город – прим. редакции) изначально был построен именно для работы комбината. Запасы имеющихся месторождений не безграничны, поэтому, если мы и дальше хотим жить и работать в Качканаре, то нужно разрабатывать новое месторождение. Жизнь города и комбината неразделимы. И так будет всегда.

Как быть? Надо смотреть на вещи здраво. Что появилось раньше: комбинат и город или постройки на горе? Совершенно очевидно, что Качканарский ГОК дал когда-то жизнь городу и сейчас это два неделимых понятия, поселенцы должны освободить территорию. Нужно руководствоваться разумом и расставлять приоритеты мудро, с учётом жизни будущих поколений. Плюс ко всему, почему мы на промышленных предприятиях должны четко соблюдать закон, уважительно относится к требованиям всех контролирующих органов, а кому-то можно жить по собственным установленным правилам? Разве в России законы не для всех едины? Если каждый будет строить там, где ему захотелось, у нас могут и Транссибирскую магистраль остановить, обнаружив на ней «выход силы».

От ГОКа зависит благосостояние многих семей, ветеранов, многие предприниматели работают благодаря покупательской способности качканарцев, которые получают высокую заработную плату в ГОКе. Если идти на поводу у поселенцев и остановить разработку СКМ, то можно остаться у разбитого корыта. И я уверен, что и поселенцы поймут, какую негативную роль в судьбе целого города, тысяч семей сыграло их упрямство.

И я удивляюсь, насколько демократичным стало наше государство и органы госвласти. Уже столько лет они терпят такое наглое поведение поселенцев, пытаются вести цивилизованные переговоры, а в ответ получают постоянные капризы – то просто не хотим, то место не нравится, то переносить нельзя. Люди, которые пропагандируют самую человечную религию, ведут себя по-хамски, вызывающе и эгоистично», – резюмировал Гарифуллин.

Качканар, служба информации

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