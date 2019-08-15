Екатеринбургу явилась чертова дюжина Лениных (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась необычная выставка – «Вечно живой». Суть ее в том, что 13 художников, получив от организатора белый гипсовый бюст Ленина, должны были переосмыслить его через призму современного искусства и показать свое видение.

Как рассказала «Новому Дню» основатель музея советского быта и организатор выставки Ирина Светоносова, художников она пригласила некоторых лично, некоторые откликнулись сами на объявление в соцсетях. Самому юному художнику, сыну Ирины, 16 лет, старшим – за 40.

О политике организатор с художниками не говорила. Ограничений было ровно два: работы не должны пугать детей и не должны оскорблять ничьих чувств. Сегодня вечером все 13 Лениных встретились в музее советского быта. Они оказались очень разными.

«Маска» Артёма Бочкарева – самого юного участника выставки.

«Всегда актуален!» Василий Матафанов. На белой поверхности разбросаны чёрные графические буквы, которые складываются в слова: «Лучший отдых – это смена деятельности». Если ты долго над чем-то работаешь, и у тебя не получается, то надо сделать перерыв. Когда ты вернёшься к работе, сможешь увидеть свои ошибки, поясняет автор.

«Король-солнце», Елена Подкорытова. Автор проводит историческую параллель с Людовиком XIV, которого льстиво называли королем-солнце, но при этом и построенный им Версаль, и сам король пахли так скверно, что никакие духи не могли этого заглушить. По мнению автора, никакая пропаганда не может скрыть кровь, которую Ленин пролил ради своих целей.

«Красный перец», Татьяна Полевичек. Художница признается, что краски, которые она наносила на безобидный «холст», бессознательно вылились в зловещий или кровавый образ. Но гастрономический «красный перец» уже не страшен, с него снята культовость.

«Киберленин», музей компьютерных игр: «Это – арт-интеграция, ретроспектива современных технологий в прошлое. Мы заменили идею Мавзолея биороботизацией как способом обретения вечной жизни».

«Фараон», Александра Аксёнова: «Тема древнего Египта выбрана неслучайно, ведь Ленин, подобно фараону, вечно живой. Ленин продолжает свой жизненный путь после смерти в Мавзолее. У него на голове символ власти фараонов – в форме серпа и молота».

«Вождь племени пролетариев смотрит в светлое будущее», Дмитрий А. Образ создан на основе ассоциаций, сложившихся в советском детстве автора.

«Ленин-гриб», Алексей Перминов: отсылка к старому розыгрышу поэта и музыканта Сергея Курехина.

«Наследники», Иван Михеев: «Ленин, как глыба, как пласт времени, который составляет неотъемлемую часть мира, в котором мы живем. Мы уже не видим Ленина, мы только живем его наследием. А оно есть!»

«Фанатик», Сергей Кияница: «Я хотел показать, что такой человек смотрит на весь мир через призму своей идеи, в данном случае, через красные звезды, которые являются символом коммунизма».

«Каждый из нас», Анастасия Постникова (Абсоль). Художница поясняет, что выросла в закрытом городе Новоуральске, где в некотором роде законсервирован Советский Союз, и некоторые до сих пор против открытия города, потому что не любят больших перемен. «Ленин – символ всех тех, кто живет в консервации и физически, и эмоционально. Он чист и нетронут, это важно, чтобы образ был понятен и знаком каждому».

«Цвета Ленина», Матвей Бабин: «Все краски весны ( а Ленин родился, как известно, в апреле, в самый разгар цветения), оттенки различных эмоций, возможно, даже ауры бывшего вождя, проступают на этом бюсте – символа целой эпохи».

«Песня на Ленина», Марина Козлачкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

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