После пожара в колонии на Урале возбуждено уголовное дело

В Свердловской области региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей крупный ущерб, после пожара в исправительной колонии № 8 в поселке Гари. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 8 июня этого года. Тогда сгорели несколько административных зданий, в том числе производственный ангар с котельной, общежитие для осужденных, помещение общеобразовательной школы и штаб колонии. По предварительным данным, общий ущерб составил более 4,5 млн рублей. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, а часть осужденных перевели в другие исправительные учреждения.

По предварительной версии следствия, пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании котлового оборудования, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас сотрудники СКР изучают опрашивают свидетелей и изучают документы, регламентирующие требования пожарной безопасности на территории колонии. «В рамках расследования выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и в целях исключения таких обстоятельств впредь будет внесено соответствующее представление в адрес органов ФСИН. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в пресс-службе регионального управления СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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