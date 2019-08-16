В День города в Екатеринбурге будет тепло и солнечно

В ближайшие выходные в Екатеринбург вернется по-настоящему летняя погода.

В субботу, 17 августа, когда екатеринбуржцы будут праздновать День города, воздух прогреется до +25…+27 градусов. Возможен небольшой дождь, но осадки будут кратковременными, сообщают уральские метеорологи. Ночью также будет тепло, температура составит +15…+17 градусов.

Погода в воскресенье тоже порадует жителей. Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха днем +24…+26 градусов, а ночью +16…+18.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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