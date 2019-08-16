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Пятница, 16 августа 2019, 09:44 мск

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Директор УК получил полгода условно за пиратский софт на рабочих компьютерах

Директор ООО «Муниципальная управляющая компания «Уютный город» Николай Черданцев из Богдановича признан виновным в нарушении авторских и смежных прав в крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, руководитель установил на компьютерах в своей компании контрафактное программное обеспечение, чем нанес корпорации «Microsoft» и ООО «1С-Софт» ущерб в размере 365 тысяч рублей.

Черданцев свою вину признал, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил Николаю Черданцеву наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Ущерб разработчикам ПО он возместил и теперь пользуется программами законно.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 16.08.19

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