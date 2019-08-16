В Екатеринбурге за ночь три байкера получили серьезные травмы в ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге в ночных авариях пострадали сразу три мотоциклиста.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе пропаганды городского ГИБДД, первое ДТП случилось вчера в 22:15 на улице Белинского возле дома № 163. Водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь со стороны Авиационной, врезался в бетономешалку. Байкера увезли в 24-ю больницу с черепно-мозговой травмой.

Спустя полтора часа на улице Машинной столкнулись еще два мотоцикла марки «Ямаха».

«Два мотоциклиста ехали в попутном направлении со стороны улицы Щорса в сторону Ткачей. Один из них не справился с управлением и допустил столкновение, после чего второго отбросило на металлическое ограждение», – рассказали в Госавтоинспекции.

Первый байкер получил повреждение связок голеностопа, правого предплечья и ушиб бедра. Он был доставлен в больницу № 36. У второго мотоциклиста травмы более серьезные – открытый перелом правого предплечья и резаная рана живота. Мужчину срочно увезли в больницу № 24.

В Госавтоинспекции напоминают мотоциклистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции, а также о важности мотозащиты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.08.19

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