На Урале пенсионерка выплатила долги приставам, чтобы вернуть айфон

Жительница Каменска-Уральского долгое время не оплачивала штрафы за превышение скорости и нелегальную продажу алкоголя, накопив долг в 23 тысячи рублей.

В отношении 60-летней женщины было возбуждено пять исполнительных производств, но она не торопилась платить по счетам. На свердловчанку не действовали ни запрет на выезд за границу, ни ограничения права управлять автомобилем. Но внезапно приставы нашли ключ к должнице.

«Эффективной принудительной мерой взыскания стал арест имущества должника. Женщина незамедлительно погасила штрафы после того, как судебный пристав-исполнитель арестовал ее айфон», – рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

После оплата долга с гражданки были сняты все ограничительные меры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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