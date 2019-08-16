В Исети массово гибнет рыба (ВИДЕО)

В Исети массово гибнет рыба, об этом сообщают жители Большого Истока. Со слов местных рыбаков, инцидент произошел накануне днем. «Мы пришли порыбачить, все спокойно было. Просто какая-то муть по реке пошла. А потом начала рыба дохнуть. Вся река плескалась, рыба всплывала», – рассказывает «Новому Дню» рыбак Андрей Вяткин.

Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах местные показали, что рыб без труда можно вытащить из реки сачком, так как они всплывают кверху брюхом на поверхность, многие еще подают признаки жизни, но практически не сопротивляются. Местные жители также отметили, что подобный мор рыбы произошел на Исети около двух недель назад.

Массовая гибель рыбы в Исети

В межрайонной природоохранной прокуратуре Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Нами данная информация направлена в отдел государственного контроля надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области для проведения проверки. По нашей информации, сотрудники сегодня выехали на место. Они в ходе проверочных мероприятий должны отобрать образцы рыбы для установления причины гибели. А также решить вопросы о проведении лабораторных исследований воды», – сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре по Свердловской области.

В отдел государственного контроля надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что рассказать о результатах выезда на место ЧП смогут в понедельник.

Большой Исток, служба информации

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