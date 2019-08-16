В Екатеринбурге осужден технически грамотный любитель чужих «Лексусов» и «Тойот»

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к трем с половиной годам лишения свободы Алексея Стефанова, который вдвоем с сообщником похищал дорогие иномарки и продавал их.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, на счету преступников – три кражи: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T. Чтобы завладеть добычей, Стефанов и его сообщник с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему приглянувшегося автомобиля, запускали двигатель и уезжали. Прежде чем похитить машину, подельники какое-то время следили за ней до укромных мест на территории города и Свердловской области. После они сбывали автомобили третьим лицам и делили прибыль.

В августе прошлого года сыщикам удалось вычислить и задержать подозреваемых. Также они нашли гаражи, где преступники на время прятали угнанные авто. Все три иномарки возвращены законным владельцам.

Материалы уголовного дела в отношении сообщника Стефанова были выделены в отдельное производство.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.19

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