Дорожники будут закрывать по ночам транспортную развязку на Юго-Западе

На участках транспортной развязки улиц Серафимы Дерябиной и Объездной в Екатеринбурге вводятся ночные перекрытия.

Ограничения продлятся до 30 сентября. Закрытие дорог связано со строительством развязки на разных уровнях, работы проводит компания АО «Трест Уралтрансспецстрой».

По информации администрации города, перекрытия будут действовать с 22:00 до 06:00 с понедельника по четверг и с 22:00 пятницы до 06:00 понедельника.

Кроме того, с 17 августа до 5 сентября закрывается движение транспорта на Эльмаше на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков. На этом участке идет строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы. Финансируют стройку областной бюджет и частный инвестор – УГМК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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