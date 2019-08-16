Транспортная развязка у концерна «Калина» открыта

Сегодня, 16 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский открыл движение по всем полосам по мосту у концерна «Калина». Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы на мосту завершились на две недели раньше, чем планировалось.

Напомним, ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в ночь с 14 на 15 июля 2019 года ограничило движение по путепроводу «Комсомольский» у «Калины» по одной половине моста. Ограничения были связаны с проведением ремонтных работ, закончить которые планировали 30 августа.

Также раньше срока будет сдан в эксплуатацию путепровод на улице Смазчиков. В воскресенье, 18 августа, движение в обе стороны откроют для всех видов транспорта.

Екатеринбург, служба информации

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