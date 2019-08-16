В борьбе за парковку против матери ребенка-инвалида напечатали оскорбительные листовки

Борьба за парковочные места в Академическом толкнула двух молодых людей на поступок, оценку которому даст полиция.

Как рассказала «Новому Дню» Юлия, жительница дома № 31 на улице Академика Сахарова, она мама ребенка-инвалида. Соответственно, их парковочное место подобающим образом отмечено. Но желающие его занять все равно находятся. Юлия и ее соседка Ирина вызвали эвакуатор, автомобиль нарушителей вывезли на штрафстоянку. В ночь с 14 на 15 августа двое молодых людей были замечены за расклеиванием в доме листовок, где содержались оскорбительные высказывания в адрес женщин и разглашались их персональные данные. Юлия уверена, что это месть за то, что она пыталась защитить свои права. Обе женщины написали заявления в полицию, а также оставили пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» с просьбой помочь опознать расклейщиков. «В моем случае оскорбили меня и моего ребёнка (ребёнок имеет инвалидность), написали кучу оскорблений. И про других соседей. Номера квартир и личные данные», – написала Юлия.

Корреспонденту «Нового Дня» Юлия рассказала, что ее соседке в полиции ответили, что «пока нет конкретного лица – нам искать некого». Сама Юлия обратилась в компанию «Гарант», которая обеспечивает видеонаблюдение за всей территорией Академического, и, объяснив ситуацию, попросила предоставить ей запись за нужный промежуток времени. Сотрудники откликнулись быстро. Завтра Юлия отвезет запись в полицию и приобщит ее к ранее написанному заявлению.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.19

Изучают и птиц, и любительские видео: подробности расследования ЧП с А321. / Транспортная развязка у концерна «Калина» открыта. / Дорожники будут закрывать по ночам транспортную развязку на Юго-Западе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»