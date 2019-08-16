«Зашел попросить денег, а получился скандал, человек умер», – первоуралец получил 10 лет колонии за избиение и поджог (ФОТО)

Сегодня Первоуральский суд вынес приговор местному жителю за то, что тот избил своего знакомого, а после пожег его квартиру окурком от сигареты. Пострадавший скончался от травм. По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2018 года. «Зашел просто к человеку, хотел попросить денег немного в займы. А получился небольшой скандал, в ходе чего получилось, что человек умер. Скончался в больнице, хотя я этого не хотел», – рассказал обвиняемый Николай Ананин журналистам ТК «Евразия».

По материалам дела, Ананин был пьян, когда пришел в квартиру погибшего. Между мужчинами вспыхнул конфликт, обвиняемый несколько раз ударил хозяина жилища по голове. Тот упал, но когда поднялся, снова был избит. Затем Ананин закурил сигарету, а непотушенный окурок бросил на одежду, сложенную в комнате, и ушел. На место пожара прибыли пожарные, а медики доставили потерпевшего в больницу. У жертвы диагностировали множество травм, среди которых были переломы ребер и ожоги дыхательных путей. Мужчина скончался через пару дней после инцидента.

Суд признал сегодня Ананина суд признал виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Первоуральск, служба информации

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