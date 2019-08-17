В Сухом Логу взрыв газа разрушил стену дома. Есть пострадавшие

Сегодня утром, в 07.50, в Сухом Логу взрывом газа был частично разрушен частный жилой дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по предварительным данным, произошла утечка газа из баллона, установленного в доме на улице Пролетраской. «В результате хлопка газовоздушной смеси разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было», – рассказали в Главке.

Пострадали два пенсионера, мужчина 1950 г. р., и женщина 1952 г. р., они доставлены в ЦРБ города Сухой Лог. По предварительным данным, сам баллон, откуда произошла утечка газа, не поврежден. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 16.08.19

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