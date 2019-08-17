Екатеринбург отмечает день города: ФОТО. ВИДЕО, трансляция

Трансляция обновлена 17.08.2019 12:49 (время московское)

12:43 Пока тут выставка ретроавтомобилей.

12:42 Весчером все это это пространство станет танцевальной зоной. Здесь с 22 часов пройдет городская дискотека.

12:39 А это в центре. Улица Ленина перекрыта для транспорта.

12:38 В сквере полно народу. Напомним, это тот сквер у драмтеатра, который едва не стал стройплощадкой для храма. Но на прошлой неделе в этом вопросе была поставлена точка – земельному участку вернут прежний статус территорий общего пользования.

12:10 Артисты, музыканты и ходулисты пройдут через Октябрьскую площадь – в Исторический сквер, где будет организован главный концерт фестиваля.

12:07 В 18 часов от Ельцин-центра стартует карнавальное шествие.

12:06 Это фестиваль уличных театров, он начался вчера и завершится в воскресенье.

12:04 Здесь же, у театра драмы проходит театральный фестиваль «Лица улиц».

12:01 Это фестиваль «Картония».

Екатеринбург (Новый День, Евгения вирачева, Владислав Тринько, Семён Саливанчук, Александр Саливанчук) – в Екатеринбурге в самом разгаре празднование Дня города. Официальные лица уже совершили торжественную церемонию поднятия флага Екатеринбурга перед зданием ратуши и возложили цветы к памятнику отцам-основателям Василию Татищеву и генералу де Геннину. Теперь начинается собственно праздник. В программе – много концертов и музыкальных выступлений. Например, у памятника «Битлз» по случаю Дня города и 10-летия со дня открытия памятника в 14 часов начнется фестиваль, на котором битловские шедевры и хиты классического рока исполнят екатеринбургские музыканты. В Академическом музыкальный фестиваль для всей семьи растянется на всю субботу. Хэдлайнером станет один из самых популярных артистов среди молодежи – Тима Белорусских.

Ну а хэдлайнером для всего Екатеринбурга станет группа «Чайф». В 22:30 праздник завершится красочным фейерверком.

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