Следователи опровергли факты мародерства на кукурузном поле, где сел А321

Следователи опровергли факты мародерства на месте жесткой посадки аэробуса «Уральских авиалиний», о которых сообщали некоторые средства массовой информации. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Московского МСУ на транспорте, на месте происшествия, в кукурузном поле, до сих пор круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено. Полиция также охраняет конструкции воздушного судна и его элементов. Посторонние лица на месте ЧП не замечены.

Напомним, вчера следователи поделились некоторыми деталями своей работы. На кукурузном поле, где сел самолет, следователи установили для себя штабную палатку. Специалисты дополнительно осматривают агрегаты воздушного судна и фиксируют следы. Также изучается техническая документация, для экспертизы отобраны образцы топлива, которым был заправлен самолет, изучается орнитологическая обстановка в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.08.19

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