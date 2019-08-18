В свердловской глубинке пьяный водитель «Лексуса» врезался в компанию пешеходов

В селе Кленовском Нижнесергинского района сегодня ночью пострадали люди: пьяный водитель «Лексуса» врезался в группу пешеходов, в основном – молодежи и подростков.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» этот факт подтвердили. Пострадала одна девушка. Водитель задержан, но он все еще слишком пьян, чтобы давать показания.

Нижние Серги, служба информации

Нижние Серги. Другие новости 17.08.19

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