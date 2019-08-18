День города в Екатеринбурге собрал 1,2 миллиона человек

В администрации Екатеринбурга назвали число посетителей праздничных площадок в День города. В течение 17 августа в праздновании 296-летия города приняли участие 1 миллион 200 тысяч человек.

По информации комитета по благоустройства, к утру из Екатеринбурга на полигоны было вывезено более 450 кубометров мусора. В очистке улиц после массовых гуляний были задействованы 170 дорожных рабочих и 41 единица техники – самосвалы, тракторы, вакуумные машины-пылесосы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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