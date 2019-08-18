На Белоярской АЭС отключился энергоблок №4 из-за ошибки защитной системы

На Белоярской атомной электростанции сегодня в утром в 9:15 был остановлен автоматикой энергоблок №4.

«Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона», – сообщили в пресс-службе БАЭС.

После выяснения причин случившегося энергоблок №4 вновь возобновит свою работу. Энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок, говорится в сообщении.

Напомним, энергоблок №4 с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 был введен в эксплуатацию с 2015 года. За текущее лето это уже вторая внеплановая остановка – предыдущая произошла 12 июля. Тогда причиной остановки было отключение электрогенератора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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