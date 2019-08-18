В Свердловской области за лето в водоемах утонули 40 человек

Свердловские спасатели подвели печальную статистику купального сезона 2019 года. За одно лето в водоемах погибли 40 человек, 9 из них – дети. К трагедиям часто приводят несоблюдение мер безопасности на воде, отмечают в региональном МЧС.

«Не стоит пренебрегать предупреждающими аншлагами «Купание запрещено», установленными на берегах водоемов. Особого внимания и контроля со стороны взрослых требуют дети, не забывайте об этом, иначе трагедии не избежать!» – напомнили в пресс-службе ведомства.

Самым резонансным случаем стала гибель пяти человек из народности манси на реке Лозьва. Светлана Пеликова с тремя детьми в возрасте 13, 10 лет и полугода вместе со своим знакомым Павлом Бахтияровым 31 июля переправлялись на лодке из Вижая в Ушму. Семья ездила в больницу и возвращалась домой, но отец их так и не дождался. На следующий день спасатели нашли перевернувшуюся лодку и тела Светланы и двух ее старших детей. Поиски мужчины и младенца продолжаются до сих пор.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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