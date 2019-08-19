Академический и Краснолесье до среды остались без горячей воды

Академический и Краснолесье в Екатеринбурге остались без горячей воды.

Подача теплоносителя прекратилась в полночь 19 августа, на досках для объявлений в домах появились соответствующие уведомления. Отключение связано с необходимостью подготовить сети к предстоящей зиме. Работы проводятся ЗАО «ТеплоСетевая компания». Продлится ремонт до 24:00 21 августа.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

Пять IT-шагов для привлечения клиентов: топ-менеджер «МираЛоджик» о новых продуктах для бизнеса. / Свердловская область попала в десятку регионов с самым высоким ростом цен на бензин. / В центре Екатеринбурга разрушается старинный особняк с богатой художественной лепкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»