На станции метро «Ботаническая» женщина легла на рельсы перед идущим поездом

Сегодня утром на станции метро «Ботаническая» женщина перелезла через ограждения, спрыгнула с платформы и легла на рельсы. Инцидент случился около 6:30.

Сработала сигнализация, но ее просто отключили, ничего не проверив, сообщают подписчики паблика «Типичный Екатеринбург».

Сотрудники метрополитена успели вытащить женщину до того, как прибыл поезд. По словам одного из очевидцев, человека на рельсах заметила пассажирка и подняла тревогу. Другие отмечают, что помеху увидел машинист и вовремя затормозил.

Информацию об инциденте «Новому Дню» подтвердили в екатеринбургском метрополитене. Там сообщили, что с женщиной все хорошо, она не получила никаких травм.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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