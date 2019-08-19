Свердловскую область накрыл смог

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. По информации синоптиков, в ближайшие три дня на территории региона будет слабый ветер, что способствует накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения наступит 21 августа с 20 часов.

Кроме того, на юге Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность. Специалисты отмечают четвертый класс горимости леса по региональной шкале. По данным регионального управления МЧС, вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров есть в Талицком и Камышловском городских округах.

Добавим, что по справке областного минприроды, за последние 12 часов все показатели по качеству атмосферного воздуха находятся в норме – за исключением Серова, где было зафиксировано однократное превышение в 1,4 раза предельно допустимой концентрации диоксида серы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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