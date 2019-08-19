Директор управляющей компании выплатил долг в 78 миллионов рублей, чтобы избежать колонии

В Каменске-Уральском закрыто уголовное дело против руководства одной из крупнейших в городе управляющих компаний за неуплату налогов. За два года организация накопила долг, превышающий 63 миллиона рублей.

Во время следствия было установлено, что в 2014-2016 году управляющая компания в налоговых декларациях завышала выручку, чтобы получить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ

«Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Руководителю компании грозило наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Однако по закону ответственность может быть снята, если обвиняемый в налоговом преступлении погасит долг. После разъяснительной беседы со следователем директор выплатил всю задолженность по налогу на прибыль организации, а также начисленный штраф и пени – итоговая сумма составила 78 миллионов рублей.

«В связи с тем, что ущерб, причиненный бюджетной системе государства, полностью возмещен и ранее к уголовной ответственности руководитель предприятия не привлекался, следователем принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Отметим, что по данным издания ku66.ru, речь идет об управляющей компании «Дирекция единого заказчика».

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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