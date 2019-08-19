Правительство Свердловской области покупает печатную машинку (ФОТО)

Для правительства Свердловской области покупается печатная машинка и расходники. Устройство должно быть «рекомендовано для печати секретных документов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на закупку одной печатной машинки и расходников к ней выделяется 86 тысяч рублей. «Новая, одноязычная, переносная, портативная электронная пишущая машинка в упаковке для профессионального использования в организациях. Машинка должна уметь создавать достаточно сложные документы и может быть рекомендована для печати секретных документов.

Фото из аукционной документации

«Принцип: «Включил и печатай», – описывается функционал прибора. В техзадании перечислены точные размеры машинки, формат бумаги, с которой она должна работать, наличие регулировки силы удара. В комплекте должен идти шрифт кириллица, но нужна возможность переключить шрифт путем замены картриджа со шрифтом.

Органы власти покупают печатные машинки обычно для составления секретных документов. На фоне дела Сноудена в 2013 году ФСО покупало два десятка таких устройств. С тех пор аналогичные закупки периодически встречаются. Например, в начале года печатные машинки закупали для правительства Башкирии, в прошлом году – для МИДа, еще ранее – для Росреестра, Совета Федераций и даже ЦИКа РФ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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