Приставы рассказали подробности о выселении активистки, выступавшей за сквер

В местном управлении службы судебных приставов рассказали о том, как выселяли активистку, выступавшую в мае этого года за сохранение сквера у драмтеатра, Алену Смышляеву, из ее квартиры. По информации Железнодорожного отдела ведомства, исполнительное производство было возбуждено еще в феврале этого года. «Гражданка С. была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Ей вручено требование об исполнении решения суда сроком до 10.06.2019. Данное требование не исполнено, в связи с чем должнику вручено повторное требование», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В начале июля судебные приставы с двумя понятыми, участковым и рабочими вновь навестили Смышляеву. «После длительных переговоров через дверь при помощи подрядной организации произвели принудительное выселение. Вещи должника в присутствии понятых вынесены из жилого помещения, о чем составлен акт, отданы под роспись родной сестре должника, поскольку должник покинула место совершения исполнительных действий в неизвестном направлении», – сказали там.

Екатеринбурженке также выписали протокол за воспрепятствование деятельности приставов, суд вынес решение оштрафовать женщину.

Напомним, ранее Смышляева пожаловалась, что ее выселили из квартиры, которая находилась в залоге у банка – женщина не делала ипотечные взносы в течение четырех лет, поскольку от нее ушел муж, оставив ее с двумя детьми, к тому же плата выросла почти вдвое. По словам самой екатеринбурженки, это произошло после событий в Крыму весной 2014 года, кредит она брала в рублях, но ставка привязана к MosPrime, поэтому платеж вырос с 31 до 60 тысяч рублей в месяц.

Сама Смышляева намерена судиться с «Раффайзенбанком», выдавшим кредит. Кроме того, она обвиняет приставов в пропаже некоторого имущества – библиографических редкостей, ювелирных украшений, и так далее. «Я судилась четыре года, а теперь меня просто мужики в бронежилетах вышибли! Ворвались в квартиру, я там голая хожу. Там же не пойми кто был, документы они не показали, не представились, ничего не объяснили. Много авторского серебра, семейного! И все просто выгребли из комода! Все было в шкатулках, которые делали мои дедушки! А они просто своими вонючим руками это все стали хватать! Мое фамильное серебро, мои книги, которые я с любовью выбирала! У меня издание Бодлера 19 века, а они его хватают своими погаными руками», – написала она в своем фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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