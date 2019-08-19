В детском лагере имени Павлика Морозова массово заболели дети

В детском лагере «Талый ключ», которому присвоено имя Павлика Морозова, произошла вспышка кишечной инфекции. Сейчас там находится около 500 отдыхающих разного возраста. Часть из них пожаловались родителям на боль в животе, диарею и рвоту.

Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. «В алапаевский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области поступило два экстренных извещения о случаях заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере», – сообщили в надзорном ведомстве.

Информации о точном числе заболевших нет. Начато эпидемиологическое расследование – санврачи взяли анализы у заболевших и сотрудников пищеблока, а также отобрали пробы воды, смывов, дезсредств.

Екатеринбург, Елена Сычева

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