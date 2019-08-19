В Екатеринбурге в метро умер мужчина

На станции метро «Проспект космонавтов» сегодня вечером случилось ЧП. Одному из пассажиров стало плохо, он пожаловался на боль в сердце и потерял сознание. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Станция на момент происшествия была не закрыта. Тело человека, накрытого простыней, лежит на скамье. Это место огорожено, рядом находятся сотрудники полиции, рассказали очевидцы. Подробности инцидента «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции установили личность погибшего. Это житель Верхней Пышмы 1957 года рождения. После осмотра места происшествия полиция передаст материалы по этому факту в следственный комитет для принятия процессуального решения. ЧП никак не связано с проявлениями криминала. Точную причину смерти установят специалисты судебной медицинской экспертизы», – прокомментировал представитель полицейского Главка. По словам Валерия Горелых, это происшествие не отразилось на движении поездов в метро, перекрытия станции не потребовалось.

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