Уральский депутат лишился мандата за любовь к пиратскому софту

Депутат городской думы Нижней Салды Владимир Соловьев досрочно лишился мандата, так как суд доказал, что у себя в офисе он пользовался пиратским программным обеспечением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале-марте 2018 года Соловьев, будучи единственным учредителем и директором ООО «НУК Жилой дом», незаконно пользовался ПО корпорации «Майкрософт» и ООО «1C». В июне городской суд Верхней Салды приговорил его к двум годам колонии условно за нарушение авторских прав производителей ПО. В августе приговор вступил в законную силу, а по федеральному закону осужденный депутат обязан сложить свои полномочия. Добровольно уходить из думы Соловьев не стал, поэтому прокурор обратился с представлением к ее председателю. На последнем заседании гордумы депутаты проголосовали за изгнание своего бывшего коллеги.

Нижняя Салда, служба информации

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