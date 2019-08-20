19 паркам и скверам Екатеринбурга будет присвоен статус особо охраняемой территории

Депутаты гордумы Екатеринбурга составили список муниципальных парков и скверов, которым может быть присвоен статус особо охраняемой природной территории. Предполагается, что таким образом зеленые зоны будут защищены от любой застройки. Работа по проекту началась после массовых протестов горожан против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы, а сам проект получил название «Город скверов».

Как сообщили в пресс-службе ЕГД, на статус особо охраняемой территории претендуют:

– парк Хвойный;

– парк имени Коммунаров;

– сквер у Оперного театра;

– сквер имени Кирова;

– сквер у дома №19 по улице Мира;

– сквер Юнеско;

– сквер на Вознесенской горке;

– сквер имени Клары Цеткин;

– сквер у Дендропарка по улице Куйбышева;

– сквер имени Джавахарлала Неру;

– сквер по улице Мичурина;

– сквер у магазина «Стрелец»;

– сквер по проспекту Орджоникидзе – улице Банникова;

– сквер на набережной Рабочей Молодежи;

– сквер по улице Посадской;

– сквер по улице Кирова;

– сквер на площади Субботников;

– сквер у кинотеатра «Космос»;

– сквер на площади Обороны.

Мэрия Екатеринбурга уже провела экологическое обследование скверов Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру. По ним подготовлены картографические материалы, проекты паспортов ООПТ местного значения и проект постановления городской администрации для рассмотрения вопроса о присвоении этим площадкам особого статуса на заседании думы Екатеринбурга. Реализовать это планируется к 2020 году, сообщили в гордуме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

Уральский депутат лишился мандата за любовь к пиратскому софту. / 20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге в метро умер мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»