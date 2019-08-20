В Нижнем Тагиле женщина на лошади увязла в болоте

Спасателям нижнетагильского Центра защиты населения, местным полицейским и сотрудникам МЧС пришло спасать из болота женщину на лошади. Пострадавшая ехала из поселка Горбуново в поселок Студеный, но угодила в трясину. Ей удалось дозвониться на номер 112, чтобы позвать на помощь. Точных координат спасатели при этом не знали.

Женщину и лошадь обнаружили в болоте в районе деревни Чащино, в 600 метрах от трассы, ночью. Животное было напуганным и уставшим, как и его хозяйка, ко всему потерявшая в трясине обувь. Как уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, вытаскивать лошадь не пришлось – спасатели вырубили кусты на пути животного, осветили ей путь, и та выбралась сама.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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