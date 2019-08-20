Азербайджанец лишился миллиона рублей в аэропорту Кольцово

Азербайджанец пытался вывезти из Екатеринбурга в Баку 1,7 млн рублей. Деньги обнаружили в его чемодане инспекторы при проверке багажа. Таможенникам он объяснил, что не знал, что такую сумму нужно обязательно декларировать.

«По закону, с суммой свыше десяти тысяч долларов нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм», – заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

В итоге сумму, в эквиваленте равную десяти тысячам долларов, мужчине вернули, остальное – около миллиона рублей – изъяли. Сейчас против мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера изъятой суммы. Так что в лучшем случае ему вернут половину денег, а остальное – уйдет в бюджет России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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