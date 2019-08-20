В выходной жителей Уралмаша оставят без электричества

Около трехсот домов на Уралмаше в ближайшее воскресенье, 25 августа, оставят без электричества. Причина – ремонт грозотроса.

«Работы обусловлены высокой степенью износа прежнего троса, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду и предупреждению возможного погашения электричества на подстанции в связи с грозовым перенапряжением», – сообщается на сайте администрации Орджоникидзевского района. Время отключения там не указано, но глава района Роман Кравченко на фейсбуке уточнил, что света не будет с 6 утра до 17 часов вечера. В комментариях у него уже поинтересовались, почему работы проводятся именно в выходной, а не в будний день, но чиновник пока не ответил.

Объектов социальной сферы отключение электроэнергии не коснется. Полностью электроэнергию отключат по следующим адресам:

ул. Машиностроителей, 75, 67а, 67б, 69, 71, 73, 77, 79, 81; ул. Лукиных, 18, 18а, 24, 10.

ул. Культуры, 25; ул. ХХII Партсъезда, 22а.

ул. Фестивальная, 21, 23, 25, 27, 29, 29а; ул. ХХII Партсъезда,12, 14; ул. 40 лет Октября, 9, 11 ,13; ул. Культуры, 21, 23.

ул. ХХII Партсъезда, 24; ул. Донбасская, 4, 6, 8.

ул. Донбасская, 35, 37, 39, 45; ул. Лукиных, 28-58, 37-45, 29, 31; ул. Боткинская, 82-118, 79-115; ул. Орловская, 62-92а, 79-119; пер. Верхний, 63-89; пер. Моховой, 1, 28-40; пер. Никольский, 28-56, 27-53; ул. Павловская, 110-114; ул. Ржевская, 83-107, 86-106.

ул. Донбасская, 39, 41, 45; пер. Маховой, 1, 28-40, 121; пер. Верхний, 63-89; ул. Ржевская, 117, 116, 118; ул. Донбасская, 39-45.

ул. Донбасская, 24, 28; пер. Черниговский, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; пер. Суворовский, 12, 14, 16, 20, 20а, 22; квадрат улиц Донбасская, Павловская, ХХII Партсъезда, Фестивальная, Кировградская, Машиностроителей, Лукиных, переулок Никольский.

ул. Павловская, 28-40, 42/59-106; пер. Суворовский, 41-57, 40-64; ул. Боткинская, 42-78, 27-77; ул. Ржевская, 28-54а, 41-53; пер. Изразцовый, 1-13; сад «Медик-1».

ул. Ржевская, 55, 57, 56-78; ул. Орловская, 28-60, 29-79; пер. Суворовский, 25-39, 28-38.

Екатеринбург, служба информации

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